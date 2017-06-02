В предварительном голосовании приняли участие более 10% избирателей

На выборах в самоуправления за три дня предварительного голосования проголосовали более 150 000 человек, что превышает 10% от всех обладающих правом голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии с 865 из 955 избирательных участков.

В 2013 году за три дня дополнительного голосования на всех участках проголосовало 136 886 человек, или 9,18% от общего числа избирателей.

Данные с 865 участков свидетельствуют, что за три дня проголосовало 150 758 человек или 10,44% всех избирателей.

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Завтра, в день выборов, избирательные участки будут работать с 7 до 22 часов.

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