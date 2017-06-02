ПВС: количество кабанов в Латвии сократилось более чем в три раза

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

С 2014 года, когда в Латвии впервые появилась африканская чума свиней (АЧС), количество кабанов в стране уменьшилось более чем в три раза, рассказал журналистам после проходившей в Риге международной конференции о распространении АЧС в Европе генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы Марис Балодис.

Если в 2014 году в Латвии было 74 тыс. кабанов, то в настоящее время их 23 тыс. «Если мы продолжим принимать все меры биобезопасности, возможно, в какой-то момент мы сможем говорить об остановке в распространении вируса. Нужно добиться чтобы не было новых случаев заболевания среди свиней», - сказал Балодис.

Он напомнил, что для Латвии, как и для других стран, затронутых АЧС, важно выживание свиноводческой индустрии. В данный момент заболевание затронуло единственный ранее свободный от него регион, Курземе. Для ограничения АЧС важно сокращать популяцию кабанов, а единственный способ предохранить от болезни домашних свиней - это соблюдение мер биобезопасности.

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Комиссар ЕС по здравоохранению и безопасности продовольствия Витенис Андрюкайтис подчеркнул, что для ограничения распространения АЧС нужно просвещать общество, вовлекая в эти кампании ветеринаров, охотников, владельцев животных, а также информировать путешественников о рисках при перевозке свинины и продуктов из нее.

Министр земледелия Янис Дуклавс сказал, что теоретически победить АЧС в Латвии можно, но, как показывает опыт других стран, на это потребуется очень много времени.

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