Когда мы узнаем первые результаты выборов? ЦИК отвечает

Планируется, что сведения с небольших избирательных участков о голосах избирателей, отданных за партийные списки, начнут поступать сегодня после полуночи, а обобщение остальных результатов продлится до шести утра.

Как сообщила агентству ЛЕТА руководитель информационного отдела Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня, подсчет голосов на участках начнется сразу после их закрытия в 22 часа.

Участковые избирательные комиссии сначала подсчитают проголосовавших за списки, действительные конверты, бюллетени и введут их в систему обобщения результатов. Потом начнется подсчет плюсов и минусов, отданных за кандидатов.

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Таким образом, результаты выборов будут объявлены в два этапа, и первыми появятся результаты о кандидатских списках. Половина результатов по спискам могут быть подсчитаны, проверены и объявлены до 3-4 часов ночи, остальная часть - до шести часов утра.

Предварительные результаты по кандидатам с маленьких избирательных участков могут поступить утром 4 июня, а по всем участкам - в воскресенье.

Результаты выборов будут доступны на сайте http://pv2017.cvk.lv в разделе «Результаты».

Данные о явке избирателей будут обобщаться в 8 часов, 12 часов, 16 часов и 20 часов, а на сайте ЦИК они появятся примерно с часовым интервалом, то есть в 9 часов, 13 часов, 17 часов и в 21 час. Общее число проголосовавших до 22 часов будет известно в полночь.