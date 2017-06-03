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В Латвии 3 июня начинаются международные учения НАТО Saber Strike, в которых примут участие более двух тысяч военных из восьми стран.

Объединенные учения сухопутных и воздушных сил Saber Strike под командованием сил США в Европе являются ежегодными. В этом году в них будут участвовать военнослужащие из Латвии, Литвы, Италии, Норвегии, Великобритании, Польши, Словакии и США.

НАТО регулярно проводит на территории стран Балтии военные учения.

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Напомним, в Литве с 21 мая по 2 июня проходили масштабные военные учения НАТО Steadfast Cobalt, в которых принимали участие около тысячи военнослужащих из 25 стран.

Учения продлятся до 15 июня.

Военные учения «Saber Strike»

Фото: Военные учения «Saber Strike»0

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