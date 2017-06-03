В Курземе местами ночью были побиты рекорды холода

В субботу на рассвете местами в Курземе были заморозки - воздух охладился до -1 градуса даже на высоте двух метров, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самая низкая температура воздуха зарегистрирована на станциях метеонаблюдений в Стенде и Руцаве, в Лиепайском аэропорту и еще в ряде мест в юго-западной части Курземе. В Стенде, где мороз достиг -1,3 градуса, побит рекорд на 3 июня, зарегистрированный в 1941 году, а в Лиепае - рекорд 1929 года. Здесь сегодня столбик термометра опустился до отметки +1,9 градуса.

На части Курземского морского побережья и на всем Видземском побережье температура воздуха не опустилась ниже +6, +8 градусов. На большей части территории Латвии минимальная температура воздуха составила +2, +4 градуса.

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В субботу утром в Латвии ясная погода, облачность наблюдается в основном только в восточных районах, дует слабый, до умеренного северо-восточный ветер.

В Риге такая же погода, температура воздуха на рассвете составила +7, +8 градусов.