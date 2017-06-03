На участке в Рижской христианской школе агрессивная молодежь попыталась устроить беспорядки

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Сегодня утром на 45-м избирательном участке в Рижской христианской средней школе несколько агрессивных молодых людей попытались устроить беспорядки, сообщили агентству ЛETA в участке.

Сначала агрессивные юноши были замечены на территории у избирательного участка, затем они попытались войти в его помещения.

Работники избирательного участка попросили молодых людей покинуть помещения и вызвали охранников и полицейских.

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Госполиция составила на нарушителей порядка протоколы об административном нарушении.

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