Полиция зарегистрировала 9 происшествий, связанных с возможными нарушениями на выборах

Госполиция сегодня зарегистрировала девять происшествий, связанных с возможными нарушениями на выборах, в основном - с неубранными своевременно агитационными материалами, сообщила агентству ЛETA пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица.

Четыре происшествия зарегистрированы в Рижском регионе.

В целом, с точки зрения полиции, выборы проходят спокойно.

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Как сообщалось, с 31 мая до сегодняшнего утра Госполиция зарегистрировала 31 происшествие, связанное с возможными нарушениями на выборах. В основном это нарушения порядка агитации, зарегистрированные вчера, когда вступил в силу запрет на предвыборную агитацию, в Риге и в регионах Латгале.

В нескольких случаях по этим нарушениям начато административное делопроизводство.

Госполиция начала два уголовных процесса о клевете на кандидатов в депутаты самоуправления в Алуксне и Балви. Оба они связаны с распространением в общественных местах плакатов с клеветнической информацией.

В день выборов агитация запрещена. О нарушениях этого запрета жителей просят сообщать в Госполицию или в муниципальную полицию.

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