Полиция зарегистрировала 9 происшествий, связанных с возможными нарушениями на выборах

Госполиция сегодня зарегистрировала девять происшествий, связанных с возможными нарушениями на выборах, в основном - с неубранными своевременно агитационными материалами, сообщила агентству ЛETA пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица.
Четыре происшествия зарегистрированы в Рижском регионе.
В целом, с точки зрения полиции, выборы проходят спокойно.
Как сообщалось, с 31 мая до сегодняшнего утра Госполиция зарегистрировала 31 происшествие, связанное с возможными нарушениями на выборах. В основном это нарушения порядка агитации, зарегистрированные вчера, когда вступил в силу запрет на предвыборную агитацию, в Риге и в регионах Латгале.
В нескольких случаях по этим нарушениям начато административное делопроизводство.
Госполиция начала два уголовных процесса о клевете на кандидатов в депутаты самоуправления в Алуксне и Балви. Оба они связаны с распространением в общественных местах плакатов с клеветнической информацией.
В день выборов агитация запрещена. О нарушениях этого запрета жителей просят сообщать в Госполицию или в муниципальную полицию.