Первое воскресенье лета будет облачным и дождливым

 

Фото: LETA

В субботу вечером и в ночь на воскресенье в Латвии небо затянет тучами, а вот днем в некоторых регионах латвийцы смогут насладиться солнцем - прогнозируют синоптики.

Во многих районах страны ожидается дождь, особенно ночью в Курземе и утром в других регионах. В Воскресенье с юго-западной стороны в Латвию прибудут сильные дожди, которые будут лить на всей территории страны в ночь на понедельник.

Ветер будет умеренным. Температура воздуха в ночь на воскресенье достигнет +6..+11 градусов, а в некоторых местах Латвии всего +3 градусов. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до +13..+21 градусов. Теплее всего в воскресенье будет в Курземе и Земгале.

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