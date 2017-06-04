Полиция зарегистрировала 47 нарушений, связанных с возможной агитацией

 

Фото: Patrīcija Eglīte / LETA

В субботу в общей сложности полиция зарегистрировала 47 нарушений, которые, возможно, связаны с агитацией - порталу TVNET сообщили представители Государственной полиции.

Наибольшее количество из них зарегистрированы в Риге - 25 нарушений.


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