В воскресенье потеплеет до +21 градуса

В воскресенье в Латвии ожидается частично облачная погода, местами в Видземе и Латгале идут небольшие дожди, осадки возможны и вечером в районе Лиепаи, сообщает агентство ЛЕТА.

Сохранится слабый ветер. Максимальная температура воздуха днем составит от +13 градусов в Восточной Латвии и на западном побережье Курземе до +19..+21 градуса на большей части Курземе и Земгале.

В Риге значительных осадков синоптики не прогнозируют, между облаками будет проглядывать солнце, сильного ветра не ожидается, а воздух прогреется до +18..+19 градусов.