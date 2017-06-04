Государственные должностные лица Латвии осудили теракт в Лондоне

 

Марис Кучинскис. Фото: REUTERS/Scanpix

Государственные должностные лица Латвии выразили осуждение в связи с терактами в Лондоне и выразили соболезнования близким погибших.

Председатель Сейма Инара Мурниеце в твиттере пишет, что резко осуждает жестокое нападение в Лондоне и выражает искренние соболезнования семьям погибших. «Мысленно мы вместе с людьми #UK», - пишет спикер.

Премьер-министр Марис Кучинскис также решительно осудил подлое нападение на невинных людей в Лондоне.

«Мы вместе с Великобританией!», - подчеркнул глава правительства.

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Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич пишет, что совершено гнусное и безжалостное нападение. Он выразил поддержку Великобритании, подчеркнув, что она является другом и союзником Латвии, а также выразил соболезнования семьям погибших.

Поддержку Великобритании после произошедшего теракта в твиттере выразил и президент Раймонд Вейонис.

В Лондоне фургон сбил прохожих

Фото: В Лондоне фургон сбил прохожих0

Вечером в субботу на Лондонском мосту в толпу въехал микроавтобус, а затем из него выскочили три человека с ножами и напали на прохожих в районе рынка Боро. В результате терактов погибли шесть человек, 48 ранены. Всех нападавших полиция ликвидировала.

Министерство иностранных дел Латвии не располагает информацией о том, что в результате произошедших в центре Лондона терактов пострадали латвийцы.

МИД продолжает следить за актуальной информацией, чтобы убедиться в том, что никто из латвийцев не пострадал в терактах.

Всех, кто располагает информацией о людях, которые могли пострадать в терактах или которым нужна помощь, МИД призывает звонить в консульский отдел по круглосуточному номеру для чрезвычайных ситуаций +371 26 33 77 11 или по телефону в Великобритании +44 77 70 613 540.

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