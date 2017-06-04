Пестрая карта страны: итоги выборов глазами политологов

Карта Латвии - по итогам муниципальных выборов-2017
 

Карта Латвии - по итогам муниципальных выборов-2017. Фото: Инфографика/ LETA/TVNET

Татьяна Одыня


Очень пестрым после подведения итогов муниципальных выборов выглядит политический пейзаж страны. Многое ли изменится? Русский TVNET обратился за комментариями к политологам. Были ли, с точки зрения аналитиков, неожиданности на выборах? Чем объяснить ощутимо возросшую активность избирателей? И возможны ли будут компромиссы в Риге и других крупных городах страны, где расклад сил изменился?

На вопросы русского TVNET отвечают профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс и зав. кафедрой политических наук, профессор Университета Страдиня Илга Крейтусе.

Юрис Розенвалдс: «В Риге на выборах была интрига!»

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Политолог профессор РозенвалдсПолитолог профессор Розенвалдс. Фото: Зане Битере/ LETA

- Если говорить о больших городах, есть ряд самоуправлений, в которых все остается на своих местах — в Вентспилсе, Валмиере, Елгаве, Резекне достаточно убедительно выглядит победа тех, кто и до сих пор был у власти. Что же касается остальных крупных городов, ситуация очень сложная.

В Даугавпилсе все зависит от того как в ближайшие дни или даже недели разделят между собой власть три списка, получивших приблизительно по трети голосов - это Latgales partija , Mūsu partija, Saskaņa. Трудно сказать, станет ли господин Элксниньш мэром, но этого нельзя исключать. Мне трудно сказать, кто там ближе к господину Эйгимсу и кто ему больше обещает — господин Лачплечис, теперешний мэр города или «Согласие».

Если говорить о Лиепае, там тоже все не так просто: «Лиепайская партия», которая на поршлых выборах получила 37 процентов, на этих выборах набрала только 31 процент, и это все-таки гораздо меньше. И если раньше на втором месте в Лиепае была партия реформ, то теперь - «Региональное объединение», и еще неизвестно как между господином Сесксом и регионалами сложатся взаимоотношения.

И «Согласие» в Лиепае тоже сегодня не то, каким оно было четыре года назад, когда с ним так удачно удалось договориться. Ведь трех-четырех человек, которые, по мнению руководства партии, тогда чрезмерно прогнулись под Лиепайскую партию, теперь уже их нет, а есть теперь Агешин, это человек другого калибра и другого плана, так что ситуация не столь уж ясна.

При теперешнем раскладе сил в Лиепае опять должны договариваться три партии — 31 процент у Лиепайской партии, 29 процентов у Регионального объединения, что, в общем-то, успех для них, и почти 20 процентов - у «Согласия». И еще будут делиться места остальных, тех, что не прошли в думу… Думаю, что здесь могут возникнуть интересные комбинации. И я не стал бы обещать съесть свою шляпу, утверждая, что господин Сескс будет мэром или же что он не будет мэром. Пока что я не говорю ни того, ни другого, заранее ничто не предначертано...

Ну, и наконец, Рига. Думаю, что еле-еле «Согласие» здесь пролезло через угольное ушко и это должен быть сигналом на будущее для «Согласия», потому что какая-то часть русскоязычных избирателей ведь за них уже не проголосовала. Если слышать комментарии, которые были в социальных сетях, то есть такое подозрение. Конечно, комментарии - это не социологический опрос, но тем не менее.

Думаю, что после этих выборов оппозиция в Рижской думе будет значительно сильнее, потому что до сих пор Национальное объединение, которое было второй фракцией в Рижской, было там очень пассивно.

И госпожа Брока там появлялась, наверное, по праздникам, когда нужно было, тогда она и соизволяла прийти...

А теперь это Новая консервативная партия, которая все время будет будет громко кричать о коррупции в Рижской думе. И Бондарсу надо будет показать, что он не зря призывал к каким-то переменам. Правда,

возможности объединения регионов в Рижской думе будут весьма ограничены. Но «Согласию» надо очень серьезно задуматься, каковы результаты прошлого периода их правления.

Кстати, руководитель парламентской фракции «Согласия» Урбанович уже отметил, что надо думать и о том, как поддерживать коммуникацию. Потому что

стиль господина Ушакова явно изменился за последние годы, стал более агрессивным, и я не думаю, что это пошло «Согласию» на пользу. Я участвовал в предвыборных обсуждениях, и некоторых слушатели уже прямо говорят о «звездной болезни»... Тут не мне судить, пусть с этим разбираются в «Согласии».

Ведь Ушаков, в известной мере, он флагман «Согласия», его лицо, так что возникают проблемы. Думаю, что если «Согласие» не сделает выводов из своего, я бы сказал, относительного успеха… то могут возникнуть уже серьезные проблемы. На прошлых выборах они набрали почти 60 процентов голосов и нынешнее падение на 8 процентов — это серьезно, и об этом нужно думать.

- А что вы скажете о возросшей активности избирателей? Ведь она возросла — по сравнению с предыдущими муниципальными выборами — четыре года назад голосовать пришли менее половины людей, имеющих право голоса…

- Активность избирателей возросла, здесь есть и серьезные и не столь серьезные причины, но общий тренд сохраняется, так будет и в будущем.

Одна из причин в том, что в Латвии ты можешь жить в одном месте, а быть задекларированным в другом, и для многих ехать специально за 100 или 200 километров, это требует уже дополнительных усилий. Кроме того, была и погода похуже, довольно холодная.

И третья причина - все-таки при подготовке к этим выборам СМИ, в том числе интернет-порталы и социальные сети поддерживали тонус, напоминали, что надо идти голосовать. И в смысле оценки предвыборных платформ и качеств лидеров предложения СМИ тоже было более серьезным, чем это было четыре года назад. Информации было больше, это тоже сыграло какую-то роль.

Можно объяснить и то, почему в Риге был самый большой процент участников голосования. Да потому, что интрига была! Здесь перемешивались вопросы бытовые, чисто муниципальные - дороги, школы и так далее - с политическим моментом.

Когда идут голосовать на национальном уровне, люди понимают, что это вопрос общего развития страны.

А голосуя на выборах в Европарламент, люди зачастую не видят непостредственной связи с собой, и голосуют не за то, что сделали или не сделали Европейский Союз и Европейский парламент, а просто за те национальные партии, которые им нравятся.

- Спасибо.

Илга Крейтусе: «Нельзя подорвать доверие людей к избирательной системе!»

Профессор Илга КрейтусеПрофессор Илга Крейтусе. Фото: Эвия Трифанова/LETA

- Да, активность избирателей возрасла и мы радуемся, что теперь участвует в выборах больше людей. Но учитывая стиуацию, которая у нас в Латвии сложилась, такая активность все же не может оцениваться как высокая.

- Имеется в виду - высокая по сравнению с прошлыми муниципальными выборами...

- Да, но на прошлых ситуация была вообще просто катастрофическая!.. На мой взгляд, избирателей могло быть и больше. Но

многим кажется, что высказав свое отношение в интернете, они уже что-то сделали. Надо воспитывать новое поколение в понимании того, что твой комментарий в Твиттере или в Фейсбуке не влияет на результаты выборов, а если ты хочешь повлиять, то должен взять в руки избирательный бюллетень.

Тем не менее, на европейском фоне мы не выглядим так уж плохо: во многих странах активность людей на муниципальных выборах значительно ниже.

Меня очень порадовало, что крайний популизм, граничащий порой просто с бессовестностью, такой, например, как в партии Кайминьша, такой популизм в Латвии все-таки провалился. Разве что в нескольких местах он проявился, но там были местные причины.

Тот популизм, который в Латвии в широкую практику пытался ввести Кайминьш, он был разбит, люди оказались умнее, оказались способны анализировать.

Больше особых неожиданностей для меня не было. Правда, поначалу я недооценила госпожу Стрике, именно лично ее, а не партию. Ведь именно госпожа Стрике провела Новую консервативную партию в Рижскую думу и в другие самоуправления, так же как Кайминьш в свое время провел партию регионов в Сейм.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт Центральной избирательной комиссии

Возможно, поначалу я оценивала поначалу ее шансы слишком низко. Но должна сказать, что и за время предвыборной компании она очень выросла и политически и риторически.

Если сначала Стрике говорила только о коррупции, что кого-то накажем, будем судить. То в последних дискуссиях речь шла уже об экономических вопросах, о путях решения. Ее рост был стремительным и показал, что у человека большой внутренний потенциал.

Создалась сейчас интересная ситуация в нескольких городах - в Лиепае и в Даугавпилсе. В обоих городах, так сказать, «козырная карта» оказалась в руках одной партии. В Лиепае это «Согласие», а в Даугавпилсе - это Эйгимс. И от того, к кому они примкнут, зависит и кто возьмет власть в этих городах. Вопрос только в том, смогут ли они достаточно высоко держать планку требований. Как говорится, есть покупатель - есть продавец, сумеют ли они договориться.

В Даугавпилсе ситуация особенная еще и потому, что господин Эйгимс в парламенте представляет ZZS (партия «зеленых» и крестьян, - Т.О.) а в Даугавпилсе он стартует от своей, созданной им здесь партии. Так что вопрос в том, насколько он прочно связан теперь с ZZS после выборов в Даугавпилсе, где он представлял другую политическую партию?.. Если связи прочны - ему надо идти с господином Лачплесисом. Если он более независим и думает о себе и так далее - то надо идти к «Согласию».

На мой взгляд эти игры намного интереснее, чем все, что уже произошло. Все, что случилось в Вентспилсе - так иначе и было быть. Все-таки, господину Кристовскису нужно было более критично отнестись к себе, как и всем партиям коалиции, и людям, которые писали предвыборные списки в Вентспилсе...

Нужно было посмотреть на ситуацию со стороны, это же не серьезно - господин Кристовскис ни коим образом не мог конкурировать с Лембергсом, не мог ни в каком смысле.

Но если говорить о выборах, есть и одна очень негативная вещь. Уже сегодня известно о множестве нарушений в организации выборов и в ходе их. Сообщалось о каких-то мистических бюллетенях, не посчитанных в большом количестве, о поврежденных избирательных урнах.

Все это очень опасно для Латвии. Одно дело, когда мы не верим партиям и отдельным политикам, но совсем иное дело - если мы не верим самой избирательной системе.

И если сейчас открывается такое количество нарушений, то

люди могут решить: зачем вообще голосовать, если они все могут использовать так, как им надо?

Поэтому сейчас так важно сейчас, чтобы структуры безопасности смогли проанализировать весь этот процесс и все эти нарушения, и чтобы они сделали это быстро. Ведь до сих пор еще не завершились процессы по фактам покупке голосов на предыдущих выборах в Сейм!..

Все нарушения, которые, вроде бы, имеют чисто технических характер, должны быть быстро проанализированыю Нельзя разрушить в людях уверенность в том, что выборы в Латвии легитимны и что они могут проходить так, как должны происходить выборы.

Хоть проведение выборов и организуют самоуправления, но отвечает за все Центральная избирательная комиссия. И возникает вопрос: не слишком ли засиделся на своем посту председатель Центральной избирательной комиссии, не погряз ли он в рутине? Думаю, это дискуссионный вопрос и очень важный.

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