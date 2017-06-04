К Латвии приближается обширная зона осадков

 

Фото: Austra Helēna Žaggere / LETA

Вечером в воскресенье в Латвию с юго-запада придет обширная зона дождей, которая в ночь на понедельник пересечет всю страну, сообщает агентство ЛЕТА.

Ожидается умеренный и сильный ветер, количество выпавших осадков может достигнуть 15 литров на квадратный метр.

Ночью будет дуть главным образом умеренный восточный ветер, температура воздуха опустится до +8.. +12 градусов.

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День ожидается облачным, местами пройдут небольшие дожди, начиная с запада, облаков станет меньше. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха днем составит +12..+18 градусов.

В Риге ночью и с утра синоптики прогнозируют обильные дожди, но днем значительных осадков не ожидается, а к вечеру небо прояснится. Ночью будет дуть умеренный восточный ветер, столбик термометра опустится до отметки в +10 градусов, днем ветер сменит направление на западное, а воздух прогреется до +17 градусов.


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