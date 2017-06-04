Готовьтесь к пробкам: центр Риги перекопают

В понедельник начнутся работы по строительству теплотрассы на участке улицы Бривибас от перекрестка с Бруниниеку до перекрестка с Матиса и на участке ул. Бривибас от перекрестка с Цесу до перекрестка с Пернавас, в результате чего будет значительно ограничено движение, сообщает агентство ЛЕТА.

Строительные работы будут проходить посреди проезжей части, в результате чего транспортным средствам будет обеспечено движение по одной полосе в каждом направлении. На воздушном мосту движение в направлении центра города будет разрешено по трамвайным путям. Ремонтные работы на этом участке будут проходить до июля.

Кроме того, пешеходам, велосипедистам и водителям транспортных средств нужно будет считаться с тем, что в этом году из-за строительного сезона будет затруднено передвижение по центральным магистральным улицам центра Риги.

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Дорожное покрытие будет возобновлено на участке ул. Бривибас от Лачплеша до Островного моста, на участке ул. Кр. Валдемара от бульвара Кронвальда до ул. Сканстес, на ул. Дунтес от Сканстес до Лактас, на участке ул. Элизабетес от Экспорта до Сатеклес, на ул. Стабу от Кр. Валдемара до Валмиерас, на ул. Дзирнаву от Гоголя до Тербатас, на ул. Меркеля от Марияс до бульвара Бривибас, на улицах Ленчу, Гану и Зирню.