В Юрмальской думе сотрудничать планируют нацобъединение и «Тебе, Юрмала»/НКП

Депутаты Юрмальской думы от национального объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) планируют сотрудничать с депутатами партийного объединения «Тебе, Юрмала»/Новая консервативная партия (НКП), однако непонятно, какие партии сформируют ядро коалиции.

Лидер списка ВЛ-ТБ/ДННЛ Андрис Чуда сказал агентству ЛЕТА, что «Тебе, Юрмала»/НКП предложило нацобъединению сотрудничество, и ВЛ-ТБ/ДННЛ предложение приняло.

ВЛ-ТБ/ДННЛ, получившее два мандата, не чувствует достаточной силы в думе, чтобы самому призывать к сотрудничеству другие партии, добавил он.

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Ранее Чуда заявил агентству ЛЕТА, что нацобъединение улучшило свои результаты в ходе выборов и получило больше мест в думе, но это не меняет отношения к партии «Согласие».

«Они [»Согласие«] могут сотрудничать с нами, но мы с ним точно сотрудничать не будем»,

- сказал Чуда.

По его мнению, идеально, чтобы ядро коалиции в Юрмальской думе составляли ВЛ-ТБ/ДННЛ с «Тебе, Юрмала»/НКП, а также отдельные порядочные депутаты из других партий.

Лидер общего списка «Тебе, Юрмала»/НКП Арнис Абелитис сказал агентству ЛЕТА, что сложно говорить о том, как будет выглядеть коалиция этого созыва, но ясно одно - Союз «зеленых» и крестьян должен остаться в оппозиции.

Как сообщалось, Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) на прошедших выборах лишился довольно существенной поддержки избирателей в Юрмале, свидетельствуют предварительные итоги голосования.

За список СЗК, который возглавлял бывший мэр города Гатис Трукснис, не так давно оказавшийся в поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией по подозрению в незаконном финансировании партии, проголосовало 30,77% избирателей, тогда как на предыдущих выборах СЗК набрал 35,85% голосов.

За СЗК следует список партии «Тебе, Юрмала» и Новой консервативной партии (НКП) - 21,28% голосов.

«Согласие» в Юрмале получило 18,32% голосов, нацобъединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 10,61%.

Распределение голосов свидетельствует о том, что у этих партий хватит мандатов, чтобы не допустить возвращения Труксниса на должность мэра, но это потребует сотрудничества в коалиции «Согласия» и нацобъединения.

СЗК в Юрмальской думе может получить шесть депутатских мандатов, «Тебе, Юрмала» и НКП - четыре, «Согласие» - три, ВЛ-ТБ/ДННЛ - два.

Остальные партии в Юрмале не преодолели 5%-ного барьера.