С сегодняшнего дня в Риге стартует новый трамвайный маршрут Иманта-Югла

Сегодня в Риге будет открыт трамвайный маршрут номер 1 Иманта-Югла, а также внесены изменения в расписание ряда других трамвайных маршрутов, сообщил агентству ЛЕТА представитель муниципального предприятия «Ригас сатиксме» Виктор Закис.

Первый рейс по новому маршруту отправится в 12 часов с остановки на ул. Радио. В открытии маршрута примут участие представители Рижской думы и предприятия.

В свою очередь 11-й трамвайный маршрут с понедельника будет продлен до улицы Аусекля и в дальнейшем будет называться ул. Аусекля - Межапарк. У трамвая 3-го маршрута Югла-Плявниеки впредь по рабочим дням будет новое расписание.

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Также будут внесены изменения в расписание трамваев 4-го, 6-го и 10-го маршрутов по рабочим и выходным дням.

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