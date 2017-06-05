На этой неделе погода в Латвии будет дождливой

 

Фото: EPA/ScanPix

На этой неделе в Латвии будет дождливо, а температура воздуха не поднимется выше +22 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник обширная дождевая зона уйдет на северо-восток, и во второй половине дня на большей части территории страны уже не будет существенных осадков. Также дождь не прогнозируется во вторник. Ночью температура воздуха составит +7..+11 градусов, а днем на солнце воздух прогреется до +22 градуса.

В среду над Балтийским морем вновь образуется небольшой, но активный циклон, который, пересекая территорию Латвии, принесет осадки и грозы.

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Во второй половине недели существенных изменений погоды не ожидается. Ночная температура составит +8..+13 градусов, а днем воздух прогреется до +14..+19 градусов, в отдельные дни - до +21..+22 градусов.



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