В ПБ поступило более 100 сигналов о возможных нарушениях на выборах

Полиция безопасности (ПБ) в целом получила более 100 сигналов о возможных нарушениях на муниципальных выборах.
- Партия «Для развития Латвии» могла бы сотрудничать с ЛОР и на выборах Сейма сегодня
- Бондарc: выборы в Риге нельзя назвать честными сегодня
- Америкс: новая оппозиция пока находится под влиянием предвыборных эмоций вчера
- Кучинскис: СЗК победил на муниципальных выборах в целом вчера
- Зумба не помогла: «Светка-кандидат» провалилась на выборах вчера
- Урбанович: результаты выборов могли быть лучше вчера
- Цимдарс: уровень «страстей» в процессе выборов был высок вчера
- Опросы избирателей: на выборах в Юрмале лидирует Трукснис 3 июня 2017 г.
- Выборы 2017: как жители решали судьбу своих городов 3 июня 2017 г.
Свыше 40 сигналов было получено непосредственно в день выборов, 3 июня. После проверок большинство сообщений о нарушениях не подтвердилось, по остальным продолжается проверка.
Отдельные сигналы ПБ получила и после выборов, по ним также ведется проверка.
Кроме того, и до выборов, и в день выборов поступала информация о возможных нарушениях агитации, которая передана для проверки другим правоохранительным органам.
В настоящее время ПБ расследует два уголовных дела о намеренном препятствовании осуществлению избирательного права. Ни один человек пока не задержан, к двоим применен процессуальный статус лиц, против которых начат уголовный процесс. В рамках этих дел проведено пять обысков и допрошено восемь человек.
Государственная полиция сообщила, что также начала один уголовный процесс о возможном подкупе избирателей, который будет передан на расследование ПБ.Еще по этой теме