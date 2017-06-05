В ПБ поступило более 100 сигналов о возможных нарушениях на выборах

 

Фото: Sintija Zandersone / LETA

Полиция безопасности (ПБ) в целом получила более 100 сигналов о возможных нарушениях на муниципальных выборах.

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Свыше 40 сигналов было получено непосредственно в день выборов, 3 июня. После проверок большинство сообщений о нарушениях не подтвердилось, по остальным продолжается проверка.

Отдельные сигналы ПБ получила и после выборов, по ним также ведется проверка.

Кроме того, и до выборов, и в день выборов поступала информация о возможных нарушениях агитации, которая передана для проверки другим правоохранительным органам.

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В настоящее время ПБ расследует два уголовных дела о намеренном препятствовании осуществлению избирательного права. Ни один человек пока не задержан, к двоим применен процессуальный статус лиц, против которых начат уголовный процесс. В рамках этих дел проведено пять обысков и допрошено восемь человек.

Государственная полиция сообщила, что также начала один уголовный процесс о возможном подкупе избирателей, который будет передан на расследование ПБ.

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