Во вторник ожидается более солнечная и теплая погода

Вторник в Латвии пройдет без осадков, ожидается переменная облачность и повышение температуры воздуха, прогнозируют синоптики.

Ночью ожидается частичная облачность, ветер стихнет, минимальная температура воздуха - от +6 до +11 градусов.

Днем лишь временами будет облачно, ветер слабый, воздух прогреется до +19, +23 градусов, на морском побережье местами будет не больше +17 градусов.

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В Риге в ночь на вторник будет облачно, днем - преимущественно солнечно. Температура воздуха ночью от +9 до +10 градусов, во второй половине дня столбик термометра в тени поднимется до +21, +22 градусов, у моря будет немного прохладнее.

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