Кайминьш готов принять помощь в защите своих страниц в соцсетях

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Депутат Сейма Артусс Кайминьш указал, что взломаны страницы в нескольких социальных сетях, поэтому он готов принять помощь для защиты этих страниц.

Кайминьш рассказал журналистам, что сам не делал запись на своей странице в Facebook о том, что якобы решил сложить мандат депутата - это было сделано уже после взлома. Кроме того, у него взломан ряд страниц в других социальных сетях, но контроль он восстановил в понедельник днем. Политик не знает, кто может стоять за взломом.

Депутат сомневается в необходимости обращаться по данному вопросу в полицию.

Он пояснил, что у него уже есть опыт в обращении в правозащитные учреждения. У них слишком ограничены ресурсы, чтобы можно было выяснить, кто взломал его страницы. Политик пояснил, что в полиции с такими вопросами работают всего «полтора» человека.

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Депутат также указал, что после события не отвечал на звонки представителей СМИ, чтобы рассказать об этом вопросе один раз, а не «по частям». На вопрос, могло ли случиться так, что депутат сам сделал данную запись, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Кайминьш ответил отрицательно.

Как уже писал Русский TVNET, вечером в воскресенье Артус Кайминьш в социальной сети Facebook сообщил, что, якобы, принимая во внимание прошедшие муниципальные выборы, он складывает мандат депутата Сейма.

«Видя результаты муниципальных выборов, я официально сообщаю, что складываю мандат депутата Сейма. Удачи, Латвия. Я пытался от всего сердца. Действительно. Вы выбрали. Так что, говорить тут нечего», - было написано на его странице в Facebook.

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