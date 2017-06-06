250 евро. Такова компенсация AirBaltic пассажирке, которую дважды высадили из самолета

250 евро. Именно такую компенсацию Эвия получила за то, что 29 мая ей во второй раз отказали в посадке на самолет «AirBaltic» в связи с нехваткой мест. В Брюссель она попала на четыре часа позже, чем планировала. «AirBaltic» извинилась и пояснила, что торговля дополнительными билетами в индустрии авиации - обычное дело. Эвии пояснили, что то, кто из пассажиров остается «за бортом», по различным критериям выбирает программа. Кто попадет в «несчастливый розыгрыш», узнать нельзя.

Случай абсурдный невероятно, так как в конце мая Эвия собралась лететь из Риги в Брюссель, используя подарочную карту «AirBaltic», которую выдали в качестве компенсации за аналогичный инцидент на Рождество в прошлом году.

Когда ей повторно отказали в посадке на самолет, женщина не знала - плакать ей или смеяться. Она согласилась на предложение лететь в Брюссель через Варшаву, и долго ждала в аэропорту. В Варшаве Эвии позвонил представитель авиакомпании и извинился за доставленные неудобства.

В Брюссель, где Эвия живет и работает, она попала не в шесть вечера, как планировала, а в десять.

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Утром следующего дня она получила по электронной почте письмо с предложением компенсации - 250 евро. «Я не была готова думать о выдвижении более серьезных требований, поэтому согласилась на предложение и отослала номер своего счета. Я спросила, как в дальнейшем защитить себя от подобных случаев, какова гарантия, что в следующий раз меня пустят в самолет? Мне ответили, что пассажиров, которым отказано в полете, по различным критериям - летит с багажом или нет, один или с кем-то - устанавливает система».

«Они ответили, что пересмотрят работу системы - чтобы в дальнейшем не выбирать дважды одного пассажира»,

- рассказывает Эвия. Если из-за задержки пассажир опаздывает на автобус или поезд, чтобы достичь конечной цели, если приходится непланированно ночевать в гостинице, то компенсация в 250 евро - до смешного мала.

Эвия говорит, что незаданным остался вопрос: «Почему авиакомпания не ищет добровольцев, которые согласны подождать ради компенсации?».

Нужно отметить, что впервые Эвию высадили из самолета на Рождество, когда она летела с другом из Брюсселя в Ригу. После этого авиакомпания предложила компенсацию - деньги или подарочную карту на полет. Принимая во внимание тот факт, что женщина часто летает в Ригу, она выбрала второй вариант, даже не подумав, что ей снова откажут в посадке на самолет.

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