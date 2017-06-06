250 евро. Такова компенсация AirBaltic пассажирке, которую дважды высадили из самолета

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

250 евро. Именно такую компенсацию Эвия получила за то, что 29 мая ей во второй раз отказали в посадке на самолет «AirBaltic» в связи с нехваткой мест. В Брюссель она попала на четыре часа позже, чем планировала. «AirBaltic» извинилась и пояснила, что торговля дополнительными билетами в индустрии авиации - обычное дело. Эвии пояснили, что то, кто из пассажиров остается «за бортом», по различным критериям выбирает программа. Кто попадет в «несчастливый розыгрыш», узнать нельзя.

Случай абсурдный невероятно, так как в конце мая Эвия собралась лететь из Риги в Брюссель, используя подарочную карту «AirBaltic», которую выдали в качестве компенсации за аналогичный инцидент на Рождество в прошлом году.

Когда ей повторно отказали в посадке на самолет, женщина не знала - плакать ей или смеяться. Она согласилась на предложение лететь в Брюссель через Варшаву, и долго ждала в аэропорту. В Варшаве Эвии позвонил представитель авиакомпании и извинился за доставленные неудобства.

В Брюссель, где Эвия живет и работает, она попала не в шесть вечера, как планировала, а в десять.

Реклама

Утром следующего дня она получила по электронной почте письмо с предложением компенсации - 250 евро. «Я не была готова думать о выдвижении более серьезных требований, поэтому согласилась на предложение и отослала номер своего счета. Я спросила, как в дальнейшем защитить себя от подобных случаев, какова гарантия, что в следующий раз меня пустят в самолет? Мне ответили, что пассажиров, которым отказано в полете, по различным критериям - летит с багажом или нет, один или с кем-то - устанавливает система».

«Они ответили, что пересмотрят работу системы - чтобы в дальнейшем не выбирать дважды одного пассажира»,

- рассказывает Эвия. Если из-за задержки пассажир опаздывает на автобус или поезд, чтобы достичь конечной цели, если приходится непланированно ночевать в гостинице, то компенсация в 250 евро - до смешного мала.

Эвия говорит, что незаданным остался вопрос: «Почему авиакомпания не ищет добровольцев, которые согласны подождать ради компенсации?».

Нужно отметить, что впервые Эвию высадили из самолета на Рождество, когда она летела с другом из Брюсселя в Ригу. После этого авиакомпания предложила компенсацию - деньги или подарочную карту на полет. Принимая во внимание тот факт, что женщина часто летает в Ригу, она выбрала второй вариант, даже не подумав, что ей снова откажут в посадке на самолет.

Еще по этой теме
Трагикомично! «airBaltic второй раз подряд высадили меня с самолета»

Трагикомично! «airBaltic второй раз подряд высадили меня с самолета»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Saldus, 240000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 62000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR

reklama.vesti.lv

SpaceX вывела на орбиту корабль с грузом для МКС Hi-Tech

SpaceX вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

Кожевникова показала, как выглядит в бикини после рождения двоих Showbiz

Кожевникова показала, как выглядит в бикини после рождения двоих

Анна Седокова впервые предстала на снимке с будущим мужем Showbiz

Анна Седокова впервые предстала на снимке с будущим мужем

Почему нельзя чистить уши ватными палочками Wo&Men

Почему нельзя чистить уши ватными палочками

Звезда «Универа» в ярости из-за ремонта, сделанного ему телешоу Showbiz

Звезда «Универа» в ярости из-за ремонта, сделанного ему телешоу

Авиация

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 