Рижскую классическую гимназию расширят

5 июня депутаты Комитета собственности Рижской думы обсуждали возможность расширения используемой Рижской классической гимназией, являющейся учебным учреждением Рижского самоуправления, территории путем покупки двух расположенных рядом участков, находящихся в собственности частных лиц.

Незастроенный земельный участок на ул.Виршу площадью 1499 кв. метров и земельный участок площадью 1809 кв. метров принадлежат частным собственникам.Департамент собственности Рижской думы обратился к владельцам земли с предложением осуществить процедуру отчуждения принадлежащих им участков в пользу самоуправления для расширения территории, используемой Рижской классической гимназией.

В конце 2015 года около Рижской классической гимназии на ул. Пурвциема, 38 в Риге открыли благоустроенную спортивную площадку, которую используют и местные жители. Планируется развивать возможности спортивного времяпрепровождения, поэтому целесообразно расширить территорию, находящуюся в пользовании Рижской классической гимназии. Кроме того, обсуждается возможность возведения новой пристройки к школе, что увеличит ее площадь.

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Решение о расширении территории Рижской классической гимназии вступит в силу после его утверждения на заседании Рижской думы.