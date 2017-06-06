Эстония восстановила пограничный контроль на границе с Латвией

 

Фото: Reuters/ScanPix

Департамент полиции и погранохраны Эстонии сегодня и завтра в пробном режиме ввел временный контроль документов на внутренней границе ЕС между Эстонией и Латвией, чтобы протестировать возможности работы своих служб, а также сотрудничество со своими латвийскими коллегами.

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны, отметив, что начинающиеся сегодня учения сосредоточатся на вопросах логистики и планирования ресурсов.

По словам руководителя пограничного бюро Хелен Нейдер-Веэрме, во вторник и среду на сухопутной границе Эстонии и Латвии будут временно открыты четыре контрольно-пропускных пункта - в городе Валга, а также в Мыйзакюла, Вастсе-Рооза, Мурати и Икла.

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Кроме того, в приграничные районы будут направлены дополнительные патрули, которые будут вести выборочную проверку транспортных средств и документов, собирать информацию, касающуюся передвижения людей.

6 и 7 июня всем пересекающим границу Эстонии и Латвии необходимо быть готовыми к возможным проверкам документов и транспортных средств, отметила Нейдер-Веэрме. Она призвала с пониманием отнестись также к тому, что пересечение границы в эти дни может потребовать немного больше времени, чем обычно. Ни одна из пересекающих границу дорог в ходе учений перекрыта не будет, подчеркнула представитель департамента.

«Тем, кто 6 и 7 июня собирается пересечь границу Эстонии и Латвии, необходимо иметь при себе действующие документы.

Водители транспортных средств также должны иметь при себе соответствующие документы на машину», - добавила Нейдер-Веэрме.

После присоединения к единому Шенгенскому визовому пространству в 2007 году Эстония временно восстанавливала пограничный контроль дважды. В первый раз это было сделано в 2010 году на время встречи министров иностранных дел стран НАТО, второй раз - в 2014 году на время визита президента США Барака Обамы в Таллинн.

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