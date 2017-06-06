Латвийцев удивило мороженое «Karlsons», пролежавшее в тепле 24 часа

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

В социальной сети «Facebook» широкое внимание общественности привлек пост одной пользовательницы о том, что происходит с одним из самых любимых латвицами мороженым, если оставить его на сутки в теплом месте - рассказывает Apollo.

«Это мороженое «Karlsons» пролежало в тепле 24 часа! Мой ребенок всегда его ел, а последние два раза отказался. Я случайно оставила мороженое на столе, а на утро смотрю, и не понимаю - что это за жидкость? Поочему мороженое не расстаяло? Что мы едим???» возмущается девушка.

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Несмотря на то, что мнения разделились, большинство участников дискусси считают, что прежде чем что-либо покупать, необходимо изучить этикетку и список ингредиентов, тогда и сюрпризов не будет.

Многие комментаторы предположили, что мороженое не растаяло из-за наличии в его составе пальмового масла. Еще несколько лет назад производители мороженого утверждали, что в изготовлении своей продукции больше не пользуются растительными жирами, однако в 2015-ом, исследуя ассортимент одного небольшого рижского магазина, журналисты Neatkarīgā пришли к выводу, что мороженое по крайней мере трех производителей содержит растительный жир - это Karlsons от Food Union, Cigoriņu plombīra saldējums от Druva Food и литовское Mājas saldējums Konfekte Gotiņa - пишет портал db.lv

С другой стороны, руководитель брендов мороженого Food Union Линда Петровска сообщила, что предприятие «почти полностью» отказалось от растительных жиров в 2012 году, и в состав таких продуктов, как Pols, Ekselence, Tio, Nu Fruit и Nu Smoothie, растительные жиры не входят. Это, однако, не относится к Кarlsons и Gardums, где растительные жиры присутствуют в минимальном количестве - пишет портал db.lv



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