Закупка новых электропоездов все же повлияет на госбюджет

Закупку новых электропоездов для АО «Пасажиеру вилциенс» (ПВ) невозможно продолжить без влияния на государственный бюджет, говорится в докладе Министерства сообщения, который сегодня рассмотрит правительство.

Как поясняет министерство, согласно директивам ЕС о системе национальных и региональных счетов ПВ входит в сектор госуправления и при разработке прогнозов бюджета этого сектора учитывается влияние планируемой хозяйственной деятельности предприятия. Таким образом, повышение стоимости активов ПВ (строительство депо и приобретение нового подвижного состава) будет иметь влияние на бюджетный баланс сектора госуправления даже тогда, если закупка будет финансироваться за счет заемных средств.

ПВ подготовило несколько возможных сценариев выхода компании из общегосударственного сектора: изменение модели платы за инфраструктуру, когда финансирование для расходов за использование железнодорожной инфраструктуры напрямую направляется АО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз), повышение тарифа на проезд до себестоимости, отказ от гарантий компенсации убытков в результате предоставления льгот на проезд, поиск источников дополнительных доходов, лизинг (аренда).

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Проанализировав эти сценарии вместе с Минсообщения и Минфином, ПВ пришло к выводу, что они не осуществимы и влияние закупки на бюджет госуправления сохраняется.

В апреле этого года Кабинет министров принял к сведению информацию о том, что в случае, если закупка новых поездов будет реализована в запланированном виде, ее влияние на бюджетный баланс государственного управления в 2019 году составит 19,2 млн евро, а в 2020 году - 63,9 млн евро, в результате чего в 2020 году почти вдвое уменьшится финансирование для новых политических инициатив.

Как сообщалось, ПВ в прошлом году объявило конкурс на закупку 32 пригородных пассажирских электропоездов на 400-450 мест каждый. Победитель конкурса должен будет также обеспечить необходимое для содержания поездов оборудование и провести обучение работников по их эксплуатации и техническому обслуживанию.

Заявки на конкурс подали пять претендентов - испанская компания «Patentes Talgo S. L» («Talgo»), дочернее предприятие швейцарской компании «Stadler» в Польше «Stadler Polska Sp. z o.o.», совместное предприятие «Siemens AG» и «Sinara Group» в России «Уральские локомотивы», испанская компания «Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A.» и чешское предприятие «Шкода вагонка». Все претенденты квалифицировались для второго тура конкурса, но он пока не объявлен.

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