Неплательщикам алиментов еще больше усложнят жизнь

Сегодня парламентская комиссия по правам человека и общественным делам заслушала предложения рабочей группы Минюста о мерах, способствующих взысканию средств на содержание. С учетом большого количества должников по алиментам министерство и после вступления в силу поправок к закону о Гарантийном фонде средств на содержание продолжает работу, чтобы заставить родителей выполнять установленные законом обязанности по обеспечению средств на содержание детей.

Как сообщалось, 1 апреля вступили в силу поправки к закону, которые позволяют вводить запрет на использование должником по алиментам удостоверения на право управления транспортным средством и водными судами.

Рабочая группа рассмотрела несколько предложений, которые предусматривают различные ограничения для должников по алиментам, например, запрет занимать государственную должность, так как человек, который не заботится о своем ребенке, не может заботиться о государстве. Кроме того, ограничения могут заключаться в запрете баллотироваться на выборах самоуправлений, Сейма и Европарламента.

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Также в отношении должников может быть введен запрет участвовать в охоте. По данным Минюста, в настоящее время удостоверение охотника имеют 225 должников по алиментам. Рассматриваются также такие предложения, как лишать должников разрешения на хранение оружия, запретить играть в азартные игры и получать быстрые кредиты.

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