Затраты на реновацию Дома Вагнера составляют 18,8 млн евро

Проект реновации Дома Вагнера предусматривает расходы в размере 18,8 млн евро, но у Министерства культуры таких средств на проект нет, сообщил на заседании парламентской комиссии по образованию, культуре и науке государственный секретарь министерства Сандис Волдиньш.

Он отметил, что это предварительные расчеты и общая сумма еще может измениться. Для реализации проекта министерство предлагает использовать модель государственно-частного партнерства, которая предусматривает, что государство в течение 27 лет могло бы полностью выкупить здание, каждый год выплачивая определенную часть суммы.

За содержание здания до окончания этого срока могло бы отвечать Рижское общество Рихарда Вагнера - созданная в 2015 году негосударственная организация. Общество предлагает различные проекты с целью получения прибыли на содержание здания.

В основном обсуждаются возможность открытия в здании музея и организация концертов.

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По словам представителя Минкультуры, обследование здания показало, что, если в течение ближайших трех-четырех лет с ним ничего не сделать, через 15 лет на его месте будет еще одно разрушающееся строение.

Дом на ул. Вагнера, 4 известен под названием «Зал Вагнера», и здесь когда-то находился первый в Риге городской музыкальный театр. В этом доме с 1837 по 1839 год дирижировал выдающийся композитор Рихард Вагнер. После реставрации с 1988 по 2006 год здесь вновь функционировал концертный зал.

Минкультуры уверено, что здание имеет потенциал центра культуры и культурного туризма международного значения, а также будет способствовать популяризации Риги, поэтому его необходимо реставрировать.