Клубника, черника, черешня: Сколько сегодня стоят витамины?

На рынке и в магазинах уже во всю ведется торговля ягодами. Черешня, вишня, клубника, черника... Хочется есть дары лета килограммами. Хотя на прилавках еще не появились наши латвийские ягоды, на Центральном рынке у прилавков с клубникой и черешней не протолкнуться - люди спешат купить порцию витаминов. Русский TVNET прогулялся по центру Риги для того, чтобы узнать где выгоднее покупать ягоды, и на какие суммы рассчитывать тем, кто не может заехать на рынок, но планирует после работы заскочить за пакетиком ароматных плодов в местный супермаркет.

Rimi, т/ц Origo

Покупать ягоды в супермаркете не лучшая идея, скажете вы? Возможно, но иногда жизненно необходимо захватить коробочку клубники по пути на вот-вот отъезжающую электричку.

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В магазине Rimi черника продается в коробочках по 300 гр, каждая стоит 2.99. (9,97 за кг).

Сладкая испанская вишня обойдется вам в 5 евро 39 центов.

Stockmann

Ягоды здесь как со страниц глянцевого журнала - блестящие, красивые.

Греческая клубника стоит 5,90, а польская - 9,90 за килограмм.

Греческаяя вишня обойдется вам в 6,90, а испанская - в 12 евро за килограмм.

Также в магазине можно приобрести чернику по цене 14 евро за килограмм и малину за 23,84 евро.

Центральный рынок

Если вы не боитесь заблудиться среди благоухающих прилавков Центрального рынка, то вам точно стоит сходить за порцией витаминов именно сюда.

Цены здесь на любой вкус:

Можно найти клубнику за 2,30 евро/кг.

Фото: Русский TVNET

Испанская черешня стоит 3 евро/кг, сладкая вишня - 3,50 евро/кг.

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Черника в среднем стоит около 7 евро за килограмм.

Фото: Русский TVNET

Можно найти черешню даже за 99 центов за килограмм, однако выглядит она немного уставшей.

Фото: Русский TVNET

Если вы прочитали статью, и всё еще не захотели купить пару кило ароматных ягод, просто посмотрите подборку фотографий с майского Центрального рынка!











































Aizvērt Клубника и черника - центральный рынок приглашает лето Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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