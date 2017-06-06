Клубника, черника, черешня: Сколько сегодня стоят витамины?

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

На рынке и в магазинах уже во всю ведется торговля ягодами. Черешня, вишня, клубника, черника... Хочется есть дары лета килограммами. Хотя на прилавках еще не появились наши латвийские ягоды, на Центральном рынке у прилавков с клубникой и черешней не протолкнуться - люди спешат купить порцию витаминов. Русский TVNET прогулялся по центру Риги для того, чтобы узнать где выгоднее покупать ягоды, и на какие суммы рассчитывать тем, кто не может заехать на рынок, но планирует после работы заскочить за пакетиком ароматных плодов в местный супермаркет.

Rimi, т/ц Origo

Покупать ягоды в супермаркете не лучшая идея, скажете вы? Возможно, но иногда жизненно необходимо захватить коробочку клубники по пути на вот-вот отъезжающую электричку.

Реклама

В магазине Rimi черника продается в коробочках по 300 гр, каждая стоит 2.99. (9,97 за кг).

Сладкая испанская вишня обойдется вам в 5 евро 39 центов.

Stockmann

Ягоды здесь как со страниц глянцевого журнала - блестящие, красивые.

Греческая клубника стоит 5,90, а польская - 9,90 за килограмм.

Греческаяя вишня обойдется вам в 6,90, а испанская - в 12 евро за килограмм.

Также в магазине можно приобрести чернику по цене 14 евро за килограмм и малину за 23,84 евро.

Центральный рынок

Если вы не боитесь заблудиться среди благоухающих прилавков Центрального рынка, то вам точно стоит сходить за порцией витаминов именно сюда.

Цены здесь на любой вкус:

Можно найти клубнику за 2,30 евро/кг.

Фото: Русский TVNET

Испанская черешня стоит 3 евро/кг, сладкая вишня - 3,50 евро/кг.

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Черника в среднем стоит около 7 евро за килограмм.

Фото: Русский TVNET

Можно найти черешню даже за 99 центов за килограмм, однако выглядит она немного уставшей.

Фото: Русский TVNET

Если вы прочитали статью, и всё еще не захотели купить пару кило ароматных ягод, просто посмотрите подборку фотографий с майского Центрального рынка!

Клубника и черника - центральный рынок приглашает лето

Фото: Клубника и черника - центральный рынок приглашает лето0

Еще по этой теме
ПВС конфисковала на ночном рынке в Риге ягоды и фрукты неизвестного происхождения

ПВС конфисковала на ночном рынке в Риге ягоды и фрукты неизвестного происхождения

На зарубежных рынках растет спрос на латвийские ягоды

На зарубежных рынках растет спрос на латвийские ягоды

Война с природой за урожай: как латвийские производители ягод борятся с морозами

Война с природой за урожай: как латвийские производители ягод борятся с морозами


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 180000 EUR
Дом
Дом, Jelgava, 169000 EUR
Дом
Дом, Rāmava, 160000 EUR

reklama.vesti.lv

Чудо в перьях: сшитое на заказ платье повергло выпускницу в ужас Wo&Men

Чудо в перьях: сшитое на заказ платье повергло выпускницу в ужас

Дивная мода: как вам прозрачные кружевные шорты для мужчин? Wo&Men

Дивная мода: как вам прозрачные кружевные шорты для мужчин?

ВИДЕО: Хворостовский выступил в родном городе, превозмогая боль Showbiz

ВИДЕО: Хворостовский выступил в родном городе, превозмогая боль

Как долго нужно играть Роналду, чтобы заработать на Bugatti? Hi-Tech

Как долго нужно играть Роналду, чтобы заработать на Bugatti?

Названы продукты, от которых нужно отказаться с возрастом Wo&Men

Названы продукты, от которых нужно отказаться с возрастом

Продовольствие

Цены

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 