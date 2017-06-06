«Вот так скидка!»: покупатель рассказал об акции, которой нет

 

Фото: TVNET lasītājs

Один читатель TVNET сообщил об «уникальном шансе», который предоставляет своим покупателям «Elvi» в сигулде. Магазин указывает, что на алкогольный напиток на данный момент действеут скидка, о которой сигналит ценника на ярком желтом фоне. Однако подойдя ближе, понимаешь, что никакой скидки нет. Работники магазина пояснили, что ошибка произошла просто по человеческой невнимательности.

«От имени работников магазина мы приносим свои извенения покупателям - причиной ошибки стал исключительно человеческий фактор. Работник просто перепутал шаблоны с ценниками и обычную цену напечатал на шаблоне с акцией. Это также объясняент то, почему цены одинаковые. На данный момент, на этот продукт нет акции, а ошибку мы устранили» указывает представитель магазина.

Представители предприятия также поблагодарили покупателя за внимательность.

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