Производители «Karlsons» прокомментировали, почему их мороженое не тает

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA/Ieva Čīka

6 июня Русский TVNET писал, как в социальной сети «Facebook» широкое внимание общественности привлек пост одной пользовательницы о том, что мороженое «Karlsons», которое девушка случайно забыла положить в холодильник, пролежав в теплом месте 24 часа не растаяло.

В своем посте девушка пишет: «Это мороженое «Karlsons» пролежало в тепле 24 часа! Мой ребенок всегда его ел, а последние два раза отказался. Я случайно оставила мороженое на столе, а на утро смотрю, и не понимаю - что это за жидкость? Поочему мороженое не расстаяло? Что мы едим???».

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На негодования латвийки отозвались представители предприятия Food Union, которые занимаются производством любимого местными жителями лакомства «Karlsons»:

«Мороженное - это взбитый и замороженный десерт. Оно подобно взбитым сливкам или яичному белку содержит и воду. Например, если оставить взбитые сливки или яичный белок в комнатной температуре, через какое-то время от него начнёт отделяться вода, что наверняка приходилось наблюдать в домашних обстоятельствах, в свою очередь белая взбитая масса, хоть и уменьшается в объёме, полностью не исчезает. Похожий процесс происходит и с мороженым, которое оставлено в комнатной температуре. Мороженое «Karlsons» не исключение. Как видно на фотографиях, после нахождения в комнатной температуре оно растаяло и от него отделилась вода. Рецепт мороженого «Karlsons» не менялся в течении последних 25 лет, и мороженое сохранило свой вкус и сохраняет популярность среди потребителей нашей продукции» - прокомментировала специалист по общественным связям Food Union Линда Межгайле

Также, предприятие напоминает, что подходящая температура для хранения мороженого – не выше 18 градусов по Цельсию, поскольку это замороженный десерт!


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