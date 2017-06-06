В среду в Латвию придут дожди; возможны грозы

 

Фото: Edijs Pālens /LETA

В ночь на среду в Латвии ожидается преимущественно ясная погода, но уже с утра на юго-западе Курземе появятся первые дождевые облака, сообщает агентство ЛЕТА.

Немного усилится восточный, юго-восточный ветер. Минимальная температура воздуха составит от +7 градусов местами в Восточной Латвии до +15 градусов на побережье Западного Курземе.

Днем порывы ветра достигнут скорости 10-14 метров в секунду. Начиная с юго-запада страны увеличится облачность, пройдут дожди, местами сильные, возможны и грозы. Северо-восточные районы Латвии дождь достигнет только вечером.

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Температура воздуха днем составит от +13 градусов в дождливых юго-западных районах до +23 градусов в солнечных северо-восточных районах.

В Риге в ночь на среду будет ясно, ожидается небольшой восточный ветер, воздух остынет до +12..+13 градусов. В течение дня облачность увеличится, пройдут дожди, возможен кратковременные ливень. В первой половине дня порывы ветра усилятся до 13 метров в секунду, а воздух прогреется до +21..+22 градусов, во второй половине дня дождь остудит воздух до +16 градусов.


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