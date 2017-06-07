Девушка-спасатель: «Часто приходится сталкиваться с равнодушием родителей»

Начало лета означает открытие пляжного сезона. Для одних это отдых, для других — работа. TVNET побывал в гостях у команды Латвийской ассоциации спасателей на пляжах, чтобы узнать о сложностях этой профессии, а также о том, какие правило следует соблюдать каждому отдыхающему. Ведь в случае неосторожности веселье у водоёма может обернуться трагедией.

Анния Мелеце, представитель Латвийской ассоциации спасателей на пляжах, рассказывает:

«Наши спасатели работают в разных городах и в разных организациях. Обычно это 12-часовой рабочий день. Смена начинается с того, что работники подготавливают инвентарь. На протяжении всего рабочего дня спасатели следят, чтобы не произошла трагедия, особенное внимание мы уделяем тем, кто идёт купаться в состоянии алкогольного опьянения. Помимо работы спасатели посещают тренировки, которые проводит наша организация. Проходят они как в море, таки на реках. Их цель - подготовка к работе и профессиональным соревнованиям.

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В нашу профессию попадают самые разные люди. Со мной, например, это произошло совершенно случайно. После рождения первого ребёнка я совершенно не понимала, чем хочу заниматься. Решила попробовать ремесло спасателя, муж меня поддержал, а работа меня моментально поглотила и увлекла. Мне нравится, что жизнь спасателя исключает рутину - да, ты постоянно находишься у водоема, но изо дня в день здесь другие люди, погода, события. Очень важно и то, что я всегда в движении, не приходится весь день сидеть на одном месте в офисе".

Профессия спасателя, ровно как и любое другое ремесло, немыслима без своих «курьезов».

«Когда мы едем тренироваться, обязательно найдется человек, которой не хочет купаться. Но не следует забывать, что на каждого желающего остаться сухим найдется человек, который приложит все усилия, что-бы тот всё-таки искупался.

В прошлом году мы отправились на лодке в шторм для того, чтобы отточить работу в неблагоприятных условиях, вот тогда, кажется, искупался каждый», - рассказывает представитель Латвийской ассоциации спасателей на пляжах.

Правда, по словам Мелеце, казусы и курьезы происходят в основном на тренировках - на работе нет места для шуток и баловства.

Девушка вспоминает: «На одном корпоративном спортивном мероприятии отец посадил своих двоих детей на надувной матрац и отправил кататься по озеру.

Пятилетний мальчик, который плавать, естественно, не умел, спрыгнул с матраца и ушел под воду. Я быстро среагировала и всё закончилось хорошо. После пережитого у мальчишки был лёгкий шок, а отец вообще никак не отреагировал.

К сожалению, достаточно часто приходится сталкиваться с равнодушием и безответственностью родителей».

Анния Мелеце рассказывает, для того, чтобы отдых у водоёма не обернулся трагедией, следует соблюдать простые правила. Плавать в местах, где есть спасательные вышки; не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Родителям следует следить за своими детьми. «Очень печально, что во время своей работы чаще всего мы ищем пропавших детей. Под палящим солнцем ребенок может дезориентироваться, потеряться, не понимать, в какой стороне находится мама. За полчаса малыш может пройти такое расстояние, на котором вам никогда не придет в голову его искать», - комментирует спасатель.

Также очень важно не переоценить свои силы - если вы не уверены в своих навыках, лучше не рисковать, пытаясь спасти другого.

И даже если вы профессиональный пловец, следует учитывать, что тонущий может быть опасен - у него адреналин, и, как следствие, много силы. В таком случае ему больше поможет полуторалитровая пластмассовая бутылка, за которую можно схватиться и немного успокоиться.

Быть внимательными на воде стоит и любителям активного спорта. «Всегда используйте спасательные жилеты и сообщайте близким когда, где и сколько времени вы планируете провести у воды», - рекомендует спасатель.

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