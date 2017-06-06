Владелица издательства Zvaigzne ABC Вия Килблока поделилась с пользователями соцсети необычным наблюдением, которое она сфототграфировала 3 иня, проезжая по столичным улицам.

На Кокнесском проспекте женщина заметила мужчину, который выгуливал на веревке двух овец - белого и черного цвета.

Facebook

Реклама

«Что это, новая порода собаки?», - недоумевает Килблока.

«Наверное, это будущий шашлык гуляет», - пошутили пользователи соцсети. Другие отметили баланс в природе, одразумевая цвет животных, а третьи пошутили о кавказской породе собак. А что Вы думаете?