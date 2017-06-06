Мурниеце высоко оценила вклад Великобритании в безопасность Балтийского региона

Латвия высоко ценит вклад Великобритании в безопасность и оборону Балтийских государств, подчеркнула сегодня во время встречи с новым послом Великобритании в Риге Китом Шенноном председатель Сейма Инара Мурниеце.

Как сообщили агентству ЛЕТА в парламентской пресс-службе, посол посетил Сейм с ознакомительным визитом.

Сотрудничество с Великобританией в сфере безопасности и обороны - наш приоритет, подчеркнула Мурниеце. Спикер и посол сошлись во мнении о том, что в сегодняшних геополитических условиях возрастает значение стратегической коммуникации.

Реклама

Новый британский посол выразил готовность укреплять сотрудничество двух стран, в том числе, парламентские контакты.