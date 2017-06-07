Сейм возьмется за пенсионную систему: К чему готовиться латвийцам

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

Комиссии Сейма по социальным делам и труду и по публичным расходам и ревизии сегодня обсудят доклад Госконтроля о латвийской пенсионной системе.

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Ранее Госконтроль (ГК) представил доклад «Эффективна ли государственная политика по обеспечению долгосрочности пенсионной системы?». Латвийская пенсионная система стабильна, но нуждается в усовершенствовании - таковы выводы ревизии ГК.

Как сообщила тогда госконтролер Элита Круминя, целью ревизии была оценка пенсионной системы Латвии, получившей международное признание, но не вызывающей доверия местного населения. По мнению ГК, пришло время оценить, способна ли созданная 20 лет назад пенсионная система сохранить свою жизнеспособность и выполнять свои цели.

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ГК пришел к выводу, что

решение создать трехуровневую систему пенсий было верным, потому что созданы предпосылки ее устойчивости,

то есть сохранения стабильности независимо от экономических и демографических изменений, чтобы обеспечить пенсии будущим и нынешним пенсионерам, сказала член правления СК Инга Варава.

В то же время не все намеченное в ходе пенсионной реформы осуществилось. Не удалось выполнить цель первого уровня, состоящую в том, чтобы минимальная пенсия составляла 20% средней брутто-зарплаты в стране. В 2015 году более 17% пенсионеров получали меньше.

ГК считает, что основная причина того, что доходы пенсионного бюджета недостаточны, состоит в том, что

большое количество людей платит маленькие социальные взносы или вовсе не платят.

Ревизия показала, что в 2011 году для выплаты средней пенсии по старости требовались взносы девяти человек, платящих низкие социальные взносы, а сейчас уже 11. Эти люди недостаточно накапливают и на свое социальное обеспечение, а это означает, что в будущем минимальную пенсию им будут обеспечивать другие.

ГК предлагает искать решения этой проблемы, а также думать о создании резерва пенсионного бюджета, чтобы в будущем, когда соотношение количества пенсионеров к количеству работающих изменится, система сохранила стабильность.

По мнению ГК, система пенсий по выслуге не соответствует сущности пенсионной политики Латвии.

Министерство благосостояния получило от ревизоров 12 рекомендаций, которые обязалось полностью ввести до конца 2020 года.

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