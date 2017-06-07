Произошла утечка заданий на экзамене по истории в 9-х классах

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Sergei Savostyanov/TASS/Scanpix

Вчера утром за полчаса до начала экзамена по истории в 9-х классах произошла утечка его заданий, сообщил во вторник телеканал LNT.

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Вечером накануне экзамена среди школьников распространялись весьма достоверные подделки экзаменационных вопросов, а утром незадолго до экзамена многие учащиеся получили на мобильные телефоны снимки настоящих заданий.

Это подтверждает и Государственный центр содержания образования (ГЦСО), который также незадолго до экзамена получил такие сообщения из различных источников.

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ГЦСО обратился в полицию, которая проводит проверку.

Представитель центра Алиса Сергиенко сообщила, что это происшествие не повлияет на оценки школьников, так как они не должны страдать из-за того, что кто-то поступил недобросовестно.

Ранее также произошла утечка заданий по латышскому языку на экзамене в 12-х классах и по математике в 9-х классах. Эти случаи также расследует полиция, а ГЦСО работает над анализом рисков, чтобы усовершенствовать процесс проведения экзаменов в будущем.

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