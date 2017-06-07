До Лиго погода будет умеренно теплой и дождливой

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

Согласно прогнозам «Global Forecast System», в оставшиеся две недели до Лиго в Латвии не ожидается резкого изменения погодных условий - возможны дожди, а температура воздуха в среднем будет соответствовать климатической норме, хотя некоторые дни могут оказаться достаточно прохладными.

В предстоящие выходные температура воздуха повысится до +19..+24 градусов, немного прохладнее будет на побережье. В субботу по всей стране пройдут дожди, а в воскресенье осадки возможны местами. Также не исключены грозовые ливни.

На будущей неделе погоду в основном будет определять область низкого давления, поэтому станет прохладнее, возможны кратковременные дожди.

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Предварительные прогнозы свидетельствуют о том, что в неделю Лиго погоду в Латвии, скорее всего, будет определять циклон с осадками, а вероятность жаркой погоды достаточно низка.

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