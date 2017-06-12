Спортсменка, учитель, военный, режиссер, журналист: Кого мы выбрали в Рижскую думу?

Чем занимаются, где работают и как выглядят те, кто будет управлять столицей Латвии на протяжении следующих четырех лет? Русский TVNET рассказывает о первой пятёрке деятелей из каждой партии, которая получила депутатские мандаты в Рижской думе.

Latvijas Reģionu Apvienība, «Latvijas attīstībai»

Мартиньш Бондарс, помимо политической деятельности (а основная его должность - депутат Сейма), является членом совета в общественной организации «100999», «Rucavas arborētuma draugu atbalsta biedrība» и «Latvijas Basketbola savienība». Кстати, в 2011 году Бондарс получил степень магистра в области государственного управления, закончив Гарвардский университет. В 2016 году Бондарс заработал 36 тыс. евро.

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Мартиньш Бондарс (Latvijas Reģionu Apvienība, «Latvijas attīstībai»). Фото: Evija Trifanova/LETA

Вторым депутатом внутри партии, благодаря поддержке избирателей, стала известная баскетболистка Анете Екабсоне-Жогота. Она является чемпионкой Латвии, Франции, Турции и России.

Депутат закончила среднюю школу в 2002 году, является экспертом в организации «Latvijas Nākotnes forums».

Анете Екабсоне-Жогота (Latvijas Reģionu Apvienība, «Latvijas attīstībai»). Фото: Ieva Čīka/LETA

Юрис Пуце, который был вторым в списке кандидатов в депутаты, после голосования избирателей переместился на третью позицию. Он является экспертом в сфере экономики на радио SWH, ведет передачу «Деньги растут на деревьях?» на канале RīgaTV. Также Пуце - член правления «Latvijas Universitātes fonds», преподаватель в Латвийском университете и член правления SIA «EPKO» и фонда «Kurt Hagen Stiftung bei der Universitat Lettlands».

Юрис Пуце («Latvijas attīstībai»). Фото: Edijs Pālens/LETA

Также в Рижскую думу прошел известный латвийский режиссер Андрей Жагарс. До 1993 года он был актером, позже занялся ресторанным бизнесом. С августа 1996 по сентябрь 2013 года был директором Латвийской Национальной оперы. В настоящее время он является председателем правления фонда поддержки и развития культуры имени Андрея Жагарса и художественным директором «Балтийского музыкального сезона».

Первую пятерку депутатов от объединения Latvijas Reģionu Apvienība, «Latvijas attīstībai» заключает поэт и литературовед Ивета Ратиника, которая работает учителем в Агенскалнской государственной гимназии.

«Saskaņa» sociāldemokrātiskā partija, Partija «Gods kalpot Rīgai»

Нил Ушаков, который уже 8 лет занимает пост мэра столицы, в 2016 году заработал 78 тыс. евро. Большую часть из этих денег Ушаков получил на должности члена правления Рижского свободного порта. Также, согласно данным ЦИК, Ушаков является членом Латвийской ассоциации больших городов. Степень магистра в области экономики мэр Риги получал за границей - в 2002 году окончил Университет Южной Дании.

В налоговой декларации Андриса Америкса указано, что он является держателем части капитала в SIA «Rīgas nami», SIA «Rīgas meži», SIA «Rīgas pilsētbūvnieks», SIA «Rīgas serviss», SIA «Getliņi EKO», акционерном обществе «RĪGAS SILTUMS», также является членом правления «Tava Rīga», председатель совета «Rīgas brīvostas pārvalde» и «Latvijas Ostu asociācija».

Нил Ушаков и Андрис Америкс. Фото: Evija Trifanova/LETA

В 2016 году Америкс заработал 529 тыс. евро и 17 тыс. долларов. Согласно налоговой декларации, большая часть доходов - это проценты и доходы от инвестиций. В порту Америкс заработал 50 тыс. евро, в Рижской думе - 27 тыс. евро. Америкс получил образование в сфере промышленного планирования, в 1988 году окончив Латвийский университет.

Регина Лочмеле-Лунёва известна рижанам как активист движения «Золитуде 21.11» и общественный деятель, призывающий бойкотировать долги за аренду земли. Она также является членом правления «Riga.lv» и «Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs», лектором в университете RISEBA.

Регина Лочмеле-Лунёва («Saskaņa» sociāldemokrātiskā partija). Фото: Edijs Pālens/LETA

В 2016 году Лочмеле-Лунёва заработала 37 тыс. 887 евро. Большая часть доходов депутата, а именно 31 тыс. евро, согласно налоговой декларации, заработала в качестве члена комиссии по закупкам в «Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs». По образованию Лочмеле-Лунёва журналист, специалист по международным отношениям и магистр социальных наук.

Дайнис Турлайс, который имеет военное образование, в прошлом - экс-командующий Национальными вооруженными силами Латвии.

В прошлом году он заработал 35 тыс. евро. Основной источник его доходов - работа в финансовом департаменте Рижской думы. Также Турлайс получил 8 тыс. 388 евро пенсионных начислений от AS «Meridian Trade Bank».

Дайнис Турлайс («Saskaņa» sociāldemokrātiskā partija, Partija «Gods kalpot Rīgai»). Фото: Zane Bitere/LETA

Эйжения Алдермане, которая по образованию является воспитателем детского сада, латышским филологом и литературоведом, занимает должность председателя комитета Образования, культуры и спорта финансового департамента Рижской думы. Также депутат является председателем совета «Latvijas Pašvaldību mācību centrs». В 2016 году она заработала 42 тыс. 866 евро.

Эйжения Алдермане («Saskaņa» sociāldemokrātiskā partija, Partija «Gods kalpot Rīgai»). Фото: Ieva Čīka/LETA

О самых популярный депутатов нового созыва от партий Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK», «VIENOTĪBA» и Jaunā konservatīvā partija, которые также получили депутатские мандаты в Рижской думе, читайте завтра!

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