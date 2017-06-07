Рижанин обнаружил в городе очень опасный перекресток и провел эксперимент

Один пользователь социальной сети twitter.com Марис Калейс опубликовал на своей странице видео, которое снял сам в качестве эксперимента. Мужчина хотел показать горожанам, насколько опасен перекресток на улице Дунтес - рассказывает портал nra.lv

Марис утверджает, что перекресток опасен как для велосепидистов, так и для пешеходов и автоводителей. На видео запечатлено, как много велосепидистов проезжает в этом промежутке за один час. Стоит сказать, что в комментариях большинство пользователей подтвердили, что также считают это местсо не безопасным.

Twitter

Šorīt, 8-9 skaitīju riteņbraucējus Duntes ielā. Kopā 1st. 135 (85vīr., 50 siev.). 38 pa ielu, 97 ietvi. Krust. bīstams velo, gan gājējiem. pic.twitter.com/RItRuPSwQS— Māris Kalējs (@mariskalejs) June 6, 2017

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