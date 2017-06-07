На пунктах пропуска границы с Россией и Белоруссией могут ввести электронную очередь

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere / LETA

Министерства финансов, сообщения и внутренних дел рассмотрят возможность введения электронной очереди в местах пересечения границы с Россией и Белоруссией, сообщили агентству ЛЕТА в Латвийском совете портов, транзита и логистики.

Как сообщил на заседании совета директор департамента транзитной политики Минсообщения Андрис Малдупс, в этом году тоже подготовлен доклад о препятствующих транзитным грузоперевозкам факторах и о предложениях портов, министерств, стивидоров и других причастных сторон по их устранению.

Одно из таких предложений - улучшить обмен информацией между АО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) и Госпогранохраной.

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Минфинану предложено в сотрудничестве с министерствами сообщения и внутренних дел рассмотреть возможность введения электронной очереди в местах пересечения границы с Россией и Белоруссией

Минфину предложено также рассмотреть возможность открыть в Лиепайском порту один пункт таможенного контроля вместо нынешних пяти.

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