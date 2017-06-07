'Ригас сатиксме" до 2020 года продлило договор с "Ригас микроаутобусу сатиксме"

Муниципальное ООО «Ригас сатиксме» до 30 октября 2020 года продлило договор об оказании услуг пассажирских перевозок микроавтобусами с компанией «Ригас микроаутобусу сатиксме» (РМС), сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь «Ригас сатиксме» Виктор Закис.

Решение продлить договор принято с целью обеспечить непрерывность оказания услуг в Риге, так как нынешняя закупочная процедура неоднократно оспаривалась, а на поставку требуется не меньше 12 месяцев.

Первый договор о пассажирских перевозках микроавтобусами с РМС «Ригас сатиксме» заключило 4 января 2013 года сроком на пять лет.

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Срок договора истекает в январе 2018 года, поэтому уже в октябре 2016 года «Ригас сатиксме» объявило новую закупку. Заявки на конкурс подали два претендента - РМС и объединение АО «Лиепаяс аутобусу паркс» и АО «Nordeka». Результаты конкурса были трижды оспорены в Бюро по надзору за закупками.