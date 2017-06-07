Правительству придется составить список допустимых для цирка животных

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Sputnik/Scanpix

Комиссия Сейма по народному хозяйству поддержала намерение запретить использование животных в цирке, кроме тех, которые будут упомянуты в составленном правительством списке.

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Кабинет министров должен разработать такой список до конце года, а запрет на использование животных в цирке вступит в силу с 1 июля 2018 года.

Руководитель общества «Свобода животных» Айвар Андерсонс считает инициативу комиссии попыткой обойди запрет на использование в цирке диких животных.

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«С целью якобы улучшений в закон сознательно вносится опасная «дыра», которая, в сущности, делает его бессмысленным и открывает широкие возможности для дальнейшего использования животных в цирке. Такое решение комиссии противоречит голосованию Сейма в первом и втором чтениях, когда предусматривался полный запрет на использование в цирке диких животных», - заявил Андерсонс.

С инициативой запрета выступила в 2015 году Продовольственно-ветеринарная служба. Сейм вскоре должен рассмотреть законопроект о запрете на использование диких животных в цирке в третьем чтении.

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