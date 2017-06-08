 

Фото: Edijs Pālens /LETA

В четверг в Латвии ожидается переменная облачность. В первой половине дня на российском приграничье продолжатся дожди, во второй день по всей стране увеличатся губчатые дождевые облака, сообщает агентство ЛЕТА.

Местами они принесут грозу и град. Ожидается слабый или умеренный западный ветер, во время грозы его порывы усилятся до 15 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +17..+22 градуса, немноо прохладнее будет на западном побережье Курземе.

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В Риге ожидается переменная облачность, во второй половине дня и вечером возможен кратковременный дождь, столбик термометра поднимется до отметки в +21 градус.


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