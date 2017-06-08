Сейм принял закон об отказе от продленного нормального рабочего времени медиков

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Сейм сегодня в окончательном чтении принял закон о постепенном отказе от продленного нормального рабочего времени медиков, сообщили агентству ЛЕТА в парламентской пресс-службе.

В переходный период, который продлится с 1 июля по 31 декабря 2017 года, для медиков и работников бригад неотложной медицинской помощи, не являющимися медиками, можно будет устанавливать продленное нормальное рабочее время, в 2017 году не превышающее 55 часов в неделю, в 2018 году - 50 часов, в 2019 году - 45 часов в неделю.

Оплата за время работы, превышающее установленное законом о труде нормальное рабочее время, в переходный период будет начисляться с применением коэффициента 1,1 в 2017 году, 1,2 - в 2018 году и 1,35 - в 2019 году.

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Сейчас для медиков за продленное нормальное рабочее время, которое не превышает 60 часов в неделю и 240 часов в месяц, предусмотрена оплата только в размере установленной зарплаты.

На эти цели Кабинет министров планирует выделить в этом году дополнительное финансирование в размере до 2 млн евро из средств на непредвиденные расходы, одновременно увеличив базовые расходы бюджета Минздрава на 2018 год и последующие годы до 4 млн евро.

Вопрос о дальнейшем постепенном отказе от продленного нормального рабочего времени медиков правительство рассмотрит в процессе подготовки госбюджета 2018 года и среднесрочного бюджета на 2018, 2019 и 2020 гг.

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