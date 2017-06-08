Рижский пешеходный туннель изменится до неузнаваемости за 600 тыс евро

В Риге почти за 600 тыс. евро обновят пешеходный туннель от Центрального рынка к железнодорожному вокзалу, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.
Департамент сообщения Рижской думы объявил закупочный конкурс на реновацию пешеходного туннеля от Центрального рынка к железнодорожному вокзалу.
На конкурс было подано одно предложение.
Туннель за 595,82 тыс. евро (без НДС) реновирует строительная компания «ReRe Meistari 1».
Компания «ReRe Meistari 1» была учреждена в 2014 году. В 2016 году ее оборот составил 3,035 млн евро, убытки - 89,293 тыс. евро. По информации «Firmas.lv», в состав компании входят ООО «ReRe 04» и ООО «Re&Re».