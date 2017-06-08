Рижский пешеходный туннель изменится до неузнаваемости за 600 тыс евро

 

Фото: Ieva Lūka/LETA

В Риге почти за 600 тыс. евро обновят пешеходный туннель от Центрального рынка к железнодорожному вокзалу, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

Департамент сообщения Рижской думы объявил закупочный конкурс на реновацию пешеходного туннеля от Центрального рынка к железнодорожному вокзалу.

На конкурс было подано одно предложение.

Туннель за 595,82 тыс. евро (без НДС) реновирует строительная компания «ReRe Meistari 1».

Реклама

Компания «ReRe Meistari 1» была учреждена в 2014 году. В 2016 году ее оборот составил 3,035 млн евро, убытки - 89,293 тыс. евро. По информации «Firmas.lv», в состав компании входят ООО «ReRe 04» и ООО «Re&Re».


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 150000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 595000 EUR

reklama.vesti.lv

Перевоплощение года: Пэрис Хилтон стала брюнеткой Showbiz

Перевоплощение года: Пэрис Хилтон стала брюнеткой

Ученые нашли простой способ похудеть и сохранить результат Wo&Men

Ученые нашли простой способ похудеть и сохранить результат

СМИ: Новый «убийца флагманов» станет копией iPhone 7 Plus Hi-Tech

СМИ: Новый «убийца флагманов» станет копией iPhone 7 Plus

Ученые заявили о гиганской пустоте вокруг Млечного Пути Hi-Tech

Ученые заявили о гиганской пустоте вокруг Млечного Пути

Звезда 90-х Губин уверен, что на его жизнь кто-то покушается Showbiz

Звезда 90-х Губин уверен, что на его жизнь кто-то покушается

Строительство

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BIROJA VADĪTĀJS/-A
BIROJA VADĪTĀJS/-A
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
PREČU KOMPLEKTĒTĀJU
PREČU KOMPLEKTĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 