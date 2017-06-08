Из-за игры с Португалией ограничат движение около стадиона Skonto

В связи с проведением квалификационной игры Кубка мира FIFA между командами Латвии и Португалии в пятницу, 9 июня, возде стадиона Skonto ожидаются серьезные органичения для проезда транспорта. Возможно, транспортное сообщение в отдельных местах даже будет полностью закрыто, предупредили в Рижской думе.

В пятницу, 9 июня, с 19.00 до 1.00 в случае необходимости будет ограничиваться или закрываться транспортное сообщение (за исключением транспортных средств жителей или предприятий, которые живут или находятся на закрытой территории, и транспортных средств со специальными пропусками для парковки на платной автостоянке):

- на ул. Ханзас на участке от ул. Кр. Валдемара до ул. Сканстес;

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- на ул. Стрелниеку на участке от ул. Ленчу до ул. Ханзас;

- на ул. Э. Мелнгайлиса.

Напомним, матч в рамках квалификационного тура чемпионата мира 2018 года начнется в пятницу, 9 мая, в 21:45. Его можно будет также посмотреть на телеканале LTV7.

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