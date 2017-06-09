Маршрут на выходные: музеи, «Фердинанд» и зеленая «лыжня» для вело

Паровоз ГР № 319 сохранили для истории эстонцы, а отреставрировали энтузиасты из Латвии
 

Паровоз ГР № 319 сохранили для истории эстонцы, а отреставрировали энтузиасты из Латвии. Фото: Татьяна Одыня/личный архив

Татьяна Одыня


В ближайшие выходные в поездках по стране есть чем заняться. Акция «Путешествуй по латвийским музеям» приглашает побывать в больших и маленьких музеях - и обещает призы самым активным путешественникам. Ретро-паровозик узкоколейки Гулбене - Алуксне в субботу выходит в рейс, это бывает лишь пару раз в месяц. А под Сигулдой изобрели «летнюю» лыжню... Слышали про такую?..

Нынче летом в Латвии проходя различные акции, которые подскажут легким на подъем путешественникам как провести выходные. Феноменальный успех «Ночи музеев», например, породил массовый интерес к латвийским музеям. Но не ждать же еще почти целый год, чтобы снова отправиться по музеям?.. Музеев в летней программе участвует много, так что визиты туда запросто можно совместить с поездкой на узкоколейку Гулбене - Алуксне или же в «Рамкалны» под Сигулдой, где проложили ... летнюю вело - лыжню.

Путешествуйте по латвийским музеям

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Летняя музейная акция стартовала 1 июня и продлится до 31 августа. Участвуют в ней более ста больших и малых музеев страны, объединенных в Сообщество латвийских музеев (Latvijas Muzeju biedrība). Кстати, объединению музейщиков в этом году исполняется 25 лет, к этой дате и приурочена акция.

Лиепайский музей участвует в акцииЛиепайский музей участвует в акции. Фото: Пресс-фото

Главной платформой большого музейного путешествия станет сстраничка акции в Фейсбуке, а чтобы участвовать в розыгрыше призов, нужно сфотографироваться и залогиниться в конкретном музее, а также поделиться впечатлениями от на своей страничке ФБ. Подробнее об условиях участия читайте на сайте музейного сообщества.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт о музеях и музейщиках

В розыгрыше призов смогут принять участие самые активные и интерактивные посетители наших музеев, разместившие пять и более своих фотографий и описаний в социальной сети. Победителей наградят пригласительными в самые престиждные и дорогие по стоимости входных билетов музеи — в рижский Музей югендстиля и Мотор-музей, Рундальский дворец-музей и Турайдский музей-заповедник и многие другие.

Причем призеры акции получат сразу по пять пригласительных билетов и смогут отправиться в лучшие музеи страны в компании друзей, коллег или родственников. Подробности об этой акции председатель правления Сообщества латвийских музеев Зане Гринвалде рекомендует искать на страничке в Фейсбуке.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Страничка акции в ФБ

«Фердинанд» выходит в рейс

Путешествие на ретро-паровозике, отправляющемся в путь с кузовом, полным дров, настоящее приключение. Ведь движется он неторопливо и чинно, но впечатлений от поездки будет много. Можно рассмотреть окрестности, а преодолев все 33 км пути погулять по Алуксне и вернуться обратно. Вообще-то узкоколейка Гулбене - Алуксне работает не только по праздникам. Она остается единственной в Балтии «малой» железной дороге, ежедневно перевозящей пассажиров.

Праздник "Банитиса" проходит в сентябре, но летом отреставрированный паровоз тоже изредка выходит в рейсПраздник "Банитиса" проходит в сентябре, но летом отреставрированный паровоз тоже изредка выходит в рейс. Фото: Пресс-фото, Banitis.lv

Но летом большинство пассажиров все-таки туристы. В обычные дни единственный вагончик тянет от станции к станции трудяга-электровоз. «Фердинанда» берегут и в рейс он выходит нечасто. Как правло, осмотреть экзотического вида паровозик можно только во время экскурсии в Гулбедском депо. Но бывает, можно и на нем прокатиться. Летом «Фердинанд» - он же локомотив Гр Nr. 319 - совершит рейсы 10 и 24 июня, 8 и 22 июля, а также 5 и 19 августа, и еще трижды - в сентябре.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Расписание движения узкоколейки Гулбене - Алуксне

Шесть с половиной лет потребовалось латвийским энтузиастам, чтобы восстановить полностью убитый паровоз выпуска 1951 года. Новая жизнь локомотива Гр Nr. 319 началась осенью 2014 года. Возрожденный красавец-паровоз получил имя «Фердинанд», ведь в истории города Гулбене с этим именем связаны многие были и легенды.

Больше всего народу приезжает прокатиться на паровозике в праздники - в этом году кроме сентябрьского Дня рождения Банитиса в июле пройдет еще и праздник вина. Если вам по душе большие скопления народу - не спешите. Но лучше поездку надолго не откладывать, ведь хоть «Фердинанд» и был восстановлен нашими энтузиастами, в Латвии он гость, и в будущем вернется домой, в Эстонию.

Зеленая «лыжня» под Сигулдой

Парк активного отдыха «Рамкалны» кроме всевозможных аттракционов и летних забав предлагает и очень необычные маршруты по окрестностям. При помощи навигатора Garmin, содержащего все необходимые координаты и подсказки, желающие могут включиться в игру.

Иллюстративное фото. Куда ведут необычные веломаршруты?Иллюстративное фото. Куда ведут необычные веломаршруты?. Фото: Иева Чика/LETA

16-километровый маршрут нашпигован различными заданиями по ориентированию на местности, поиском «секретов», разглядыванием загадок. Авторы трассы и игры считают, что летняя зеленая «лыжня» будет интересна и для романтической прогулки, и для семейного велопохода, в том числе и с малышами.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Описание приключения на сайте "Рамкалны"

Маршрут проложен по лесным дорожкам и проходит через множество живописных мест. Аренда навигатора Garmin обойдется в 10 евро, и - вперед! Можно стартовать на своих велосипедах, а если их нет, то воспользоваться велопрокатом (день - 10 евро). Обязательное условие для участников этого приключения на природе - наличие велошлемов.

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