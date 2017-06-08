Где бесплатно припарковать машину на время ремонта улиц?

В течение всего лета будут проходить ремонтные работы на десяти основных транспортных артериях столицы. Ремонт невозможен без пробок. Но в конце концов ожидаемый результат стоит того, чтобы немножко потерпеть.

Жителей и гостей столицы просят с пониманием отнестись к ситуации, по возможности пересесть из автомобилей на общественный транспорт, велосипеды, электрички. Где-то пройтись пешком.

Более подробная информация о ремонтах улиц и объездных путях riga.lv/ru/waze, riga.lv, rdsd.lv. Для тех, кто желает пересесть на общественный транспорт, может пригодиться электронный планировщик маршрутов.

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ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Более подробно о плане работ, а также о том, как будут выглядеть улицы после ремонта, можно узнать ЗДЕСЬ

Для удобства автомобилистов в различных районах Риги будут организованы временные бесплатные автостоянки.

С таким расчетом, чтобы на общественном транспорте можно было добраться до центра не дольше, чем за 25 минут. А остановка общественного транспорта находится в пределах 5 минут ходьбы.

Одна из таких парковок, например, будет находиться на Бривибас гатве, напротив Латвийского этнографического музея на открытом воздухе. На правой стороне дороги будет отдельная зона, которую можно использовать в качестве стоянки.

Напомним, что ремонтные работы запланированы на улице Бривибас на участке от ул. Лачплеша до Воздушного моста, по всей длине улицы Валдемара, на улице Элизабетес от ул. Экспорта до ул. Сатеклес, на улице Стабу от ул. Валмиерас до ул. Сканстес, на улице Дзирнаву от ул. Гоголя до ул. Тербатас, на улице Меркеля от ул. Марияс до бульвара Бривибас, на улицах Ленчу, Гану и Зирню от ул. Валдемара до ул. Хоспиталю.

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