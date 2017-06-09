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В выходные дни в Латвии ожидаются переменные погодные условия, а температура воздуха поднимется до +25 градусов, прогнозирует Латвийской центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В субботу осадки ожидаются в основном в западных регионах страны, в воскресенье дождь вероятен в центральных и восточных районах. Местами также пройдут грозы.

Ночная температура воздуха в выходные составит +9..+14 градусов, днем - +20..+25 градусов, только на побережье будет немного прохладнее.

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На следующей неделе погоду в Латвии будет определять циклон, поэтому возможны кратковременные дожди и грозы, а температура будет не выше +14..+20 градусов.

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