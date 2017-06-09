В Риге пройдут мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида

 

Фото: LETA

14 июня в Риге пройдут традиционные мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

По сложившейся традиции, в 10 часов состоится памятное мероприятие около железнодорожной станции Шкиротава, а в 15 часов - около железнодорожной станции Торнякалнс. В 12.30 фонд «Дети Сибири» проведет шествие от Музея оккупации Латвии на Ратушной площади до памятника Свободы, где состоится торжественная смена почетного караула и церемония возложения цветов.

В этом году в 10 часов утра в Рижском замке начнется конференция в память жертв депортаций 14 июня 1941 года. Вход на мероприятие по пригласительным билетам, которые можно получить у организатора конференции - фонда «Дети Сибири».

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В Риге отметили День памяти жертв коммунистического геноцида

Фото: В Риге отметили День памяти жертв коммунистического геноцида2

Памяти жертв коммунистического геноцида посвящен ряд концертов, которые пройдут в центре «Малая гильдия», в Доме Рижского латышского общества, в старой церкви Св. Гертруды, церкви Св. Иоанна и церкви Св. Петра.

На концерте «Письма издалека» в центре «Малая гильдия» выступит мужской ансамбль «Dobeles zemessargi» 51-го пехотного батальона Земессардзе. Концерт начнется в 18 часов, до этого в 16 часов можно будет посмотреть фильм Инги Нестере «Латвия в моем сердце».

В Большом зале Дома Рижского латышского общества в 19 часов начнется концерт, на котором в исполнении молодежного камерного хора «Fortius», солистов Яниса Куршева и Андриса Гайлитиса, пианиста Вентиса Зилбертса и органиста Роберта Хансонса прозвучит кантата Луции Гаруты и Андрейса Эглитиса «Господь, твоя земля горит!».

В 18 часов в церкви Св. Петра начнется концерт «Посвящение», в котором примут участие брасс-бенд Болеслава Воляка и органист Петерис Вайцковскис.

В церкви Св. Иоанна в 19 часов начнется концерт «Тихонечко море течет». В нем примут участие оркестр «Рига», смешанный хор Латвийской академии культуры «Sоla» и смешанный хор им. Э. Дарзиньша, солистка Инесе Романцане и Лига Грике (кокле). Дирижер концерта - Валдис Бутанс.

На концерте «Увезенным», который начнется в 19 часов в старой церкви Св. Гертруды, выступят хор Латвийского радио под руководством дирижера Сигварда Клявы.

Шествие и возложение цветов у памятника Свободы в честь Дня памяти жертв коммунистического геноцида

Фото: Шествие и возложение цветов у памятника Свободы в честь Дня памяти жертв коммунистического геноцида0


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